Обои с эффектом глубины для iPhone с iOS 26

Георгий
Скучали по обоям с эффектом глубины? Представляем вашему вниманию подборку специально под новые экраны блокировки в iOS 26. Там теперь часы «резиновые», их можно всячески растягивать и подгонять размер на свой вкус. Все остальные выпуски обоев вы сможете найти здесь, а по этой ссылке отдельно можно посмотреть подборки с эффектом глубины.

Скачать изображения без сжатия в большом разрешении можно по ссылке ниже. Не забывайте делиться подборкой с друзьями в мессенджерах и соцсетях.

Обои с эффектом глубины

Обои с эффектом глубины

Обои с эффектом глубины

👉🏻 Скачать обои на телефон (Telegram)

Как скачать обои из Telegram

  • Выберите нужное изображение
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска
  • Нажмите кнопку поделиться
  • Выберите «Сохранить изображение»
Как скачать обои
1
