Обои с эффектом глубины для iPhone с iOS 26

Скучали по обоям с эффектом глубины? Представляем вашему вниманию подборку специально под новые экраны блокировки в iOS 26. Там теперь часы «резиновые», их можно всячески растягивать и подгонять размер на свой вкус. Все остальные выпуски обоев вы сможете найти здесь, а по этой ссылке отдельно можно посмотреть подборки с эффектом глубины.
