Обои с эффектом глубины: январь 2024

Георгий
Обои с эффектом глубины появились на iPhone с выходом iOS 16. Если кратко, эта возможность позволяет скрывать элементы интерфейса экрана блокировки под деталями изображения, создавая таким образом ощущение объемной картинки. В этой заметке вы сможете скачать 9 таких обоев.

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Обои с эффектом глубины

Обои с эффектом глубины

Обои с эффектом глубины

Ссылка для скачивания обоев (Telegram)

Как скачать обои из Telegram

  • Выберите нужное изображение
  • Нажмите кнопку со стрелочкой в левом нижнем углу
  • Выберите элементы для сохранения: только выбранное изображения или все обои выпуска
  • Нажмите кнопку поделиться
  • Выберите «Сохранить изображение»
Как скачать обои
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Комментарии

+143
AID_001941.3b623d0b76fe4b16a41d162e3b8958c6.0609
Ув. администрация iGuides❗️
Будьте так любезны, назовите никнейм «➖минусатора➖», который уже довольно продолжительное время портит рейтинг камраду tellurium.
Комьюнити должно знать имя этого персонажа.
Сегодня в 12:28
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–20
epiOsoid_2&6_mazuta46 AID_001941.3b623d0b76fe4b16a41d162e3b8958c6.0609
Ахахахах😂😂😂 та что за ферзь этот ваш tellirian, что за него даже другие люди просят тут помощи? Он как маленький ребенок ноет из-за каких то лайков🤦🏻‍♂️
13 минут назад
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