watchOS 10.1 исправляет проблему с погодой

Фото: MacRumors
Компания Apple исправила баг, при котором пользователи не могли посмотреть прогноз погоды на «яблочных» часах. Об этом сообщает MacRumors.
Ранее мы уже писали об этой ошибке: проблема возникала с циферблатами Apple Watch, которые никак не хотели подгружать прогноз на watchOS 10.
Компания Apple исправила баг, при котором пользователи не могли посмотреть прогноз погоды на «яблочных» часах. Об этом сообщает MacRumors.
Ранее мы уже писали об этой ошибке: проблема возникала с циферблатами Apple Watch, которые никак не хотели подгружать прогноз на watchOS 10.
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Теперь проблема исправлена и Apple призывает всех владельцев совместимых Apple Watch установить watchOS 10.1 для исправления этого бага. После апдейта погода должна отображаться без тормозов и багов.
Вот здесь можно узнать о нововведениях и исправлениях iOS 17.1.
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