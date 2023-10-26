watchOS 10.1 исправляет проблему с погодой

Олег

watchOS

Фото: MacRumors

Компания Apple исправила баг, при котором пользователи не могли посмотреть прогноз погоды на «яблочных» часах. Об этом сообщает MacRumors.

Ранее мы уже писали об этой ошибке: проблема возникала с циферблатами Apple Watch, которые никак не хотели подгружать прогноз на watchOS 10.

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Теперь проблема исправлена и Apple призывает всех владельцев совместимых Apple Watch установить watchOS 10.1 для исправления этого бага. После апдейта погода должна отображаться без тормозов и багов.

Вот здесь можно узнать о нововведениях и исправлениях iOS 17.1. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Mers
+4617
Mers
У кого проблема со звонилкой? Нажимаю на иконку/трубку, а она начинает плясать право. Виден последний набранный звонок и меню «избранное, недавние и контакты». И оно переключается с одного на другое без остановки. Может быть пять раз, а может и больше. Бесит нереально🤬
26 октября 2023 в 15:25
#
0
Edward Balde Mers
У меня было то же самое, после обновления на watchOS 10.1 полёт нормальный.
26 октября 2023 в 16:23
#
0
milogun
Почему все молчат про циферблат ПРОВОДНИК ! не работает режим авто … загорается красным и нельзя отключить как раньше
26 октября 2023 в 16:30
#
+196
Виктор Пересвет
А мне понравился заголовок…. 😇 Только, это наверное, неправда, что какая-то watchOS может исправить нашу погоду, погоде на неё глубоко пофиг☺️
Вчера в 14:50
#
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