watchOS 10 получила два новых циферблата, и вот как они выглядят. Очень круто!

Олег

watchOS

Фото: 9to5Mac

В сети появились первые фотографии новых циферблатов watchOS 10, представленной на WWDC 2023. Снимки показали в 9to5Mac.

Напомним, что всю информацию с презентации watchOS 10 мы собрали вот здесь. Обновление получилось довольно важным и изменило как дизайн системы, так и взаимодействие с ней. Одним из нововведений стала пара новых анимированных циферблатов т— Snoopy и Palette. Вот как они работают.

Палитра
Фото: 9to5Mac

Циферблат Palette (Палитра) отображает время в смешении самых разных цветов — для «подложки» используется три отдельных перекрывающих слоя. По мере изменения времени цвета на дисплее также меняются: слои следуют за стрелками часов, перекрывая друг друга. «Палитру» можно настроить с помощью шаблонов градиента. В углах экрана можно добавить более сложные смешения цветов.

Фото: 9to5Mac
Фото: 9to5Mac

Циферблат Snoopy назван в честь мультперсонажей Снупи и Вудстока, и их же пользователь видит на экране. Герои взаимодействуют с часами, играют со стрелками, реагируют на погодные условия и даже демонстрируют активность, когда пользователь выполняет тренировку.

Фото: 9to5Mac
Фото: 9to5Mac

На циферблате присутствуют самые разные анимации, которые сменяются при каждом поднятии запястья. А еще на Apple Watch с Always-on Display можно увидеть спящих Снупи и Вудстока. Вы можете выбрать разные стили часов — с цифрами или без них, а также установить цветной фон. По умолчанию в Snoopy по будням устанавливается черно-белый фон, а на выходных — цветной. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

Andrey Mironov
–4
Andrey Mironov
HUAWEI watch got 2 полно циферблатов бесплатных и платные в том числе. Есть очень красивые. У Apple все циферблаты примитивные и не такие функциональные как хотелось бы.
Сегодня в 10:15
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Bor™
+580
Bor™
Ссылки нет
Сегодня в 10:21
#
+557
franzisonfire
У меня дочка в восторге от Микки, при нажатии на экран говорит сколько времени) удалил его ))))))
Сегодня в 10:30
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