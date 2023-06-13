watchOS 10 получила два новых циферблата, и вот как они выглядят. Очень круто!

В сети появились первые фотографии новых циферблатов watchOS 10, представленной на WWDC 2023. Снимки показали в 9to5Mac.Напомним, что всю информацию с презентации watchOS 10 мы собрали вот здесь. Обновление получилось довольно важным и изменило как дизайн системы, так и взаимодействие с ней. Одним из нововведений стала пара новых анимированных циферблатов т— Snoopy и Palette. Вот как они работают.Циферблат Palette (Палитра) отображает время в смешении самых разных цветов — для «подложки» используется три отдельных перекрывающих слоя. По мере изменения времени цвета на дисплее также меняются: слои следуют за стрелками часов, перекрывая друг друга. «Палитру» можно настроить с помощью шаблонов градиента. В углах экрана можно добавить более сложные смешения цветов.Циферблат Snoopy назван в честь мультперсонажей Снупи и Вудстока, и их же пользователь видит на экране. Герои взаимодействуют с часами, играют со стрелками, реагируют на погодные условия и даже демонстрируют активность, когда пользователь выполняет тренировку.На циферблате присутствуют самые разные анимации, которые сменяются при каждом поднятии запястья. А еще на Apple Watch с Always-on Display можно увидеть спящих Снупи и Вудстока. Вы можете выбрать разные стили часов — с цифрами или без них, а также установить цветной фон. По умолчанию в Snoopy по будням устанавливается черно-белый фон, а на выходных — цветной.