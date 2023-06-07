watchOS 10 приносит полезную функцию на старые модели Apple Watch

Фото: MacRumors



Компания Apple расширила поддержку новой функции для аккумулятора на более старые модели Apple Watch. Об этом пишет MacRumors.



Ранее Apple представила в своих топовых Watch Ultra новую функцию «Оптимизированный расход заряда». Она анализирует повседневное использование часов их владельцем и устанавливает максимальный предел заряда аккумулятора в соответствии с этими данными, чтобы снизить износ батарейки. По сути, это прокачанная фича «Оптимизированная зарядка» и теперь она появится и в других моделях.



Согласно источнику, вместе с watchOS 10 «Оптимизированный расход заряда» приходит на Apple Watch SE, Apple Watch Series 6, Series 7 и Series 8. При этом модели 5 и 4 поколения совместимы с новой ОС, но не получат эту функцию. Кроме того, все более новые модели, которые выйдут позже, также будут поддерживать «Оптимизированный расход заряда».



Пользователь в любой момент может зарядить часы полностью, коснувшись соответствующей кнопки в процессе зарядки.

А новые Apple Watch и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides