watchOS 11 приносит совершенно новое полезное приложение на Apple Watch

Олег

AW


Компания Apple включила в обновление watchOS 11 новое приложение для Apple TV. Об этом пишет How-to Geek.

Согласно источнику, утилита присутствует на всех Apple Watch, совместимых с watchOS 11 — а это Series 6 и новее, SE-2 и новее и все версии Ultra. Она позволяет управлять «яблочной» ТВ-приставкой точно так же, как с комплектного пульта — приложение полнофункционально и находится всегда под рукой.

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Чтобы начать пользоваться Apple Watch Remote, нужно открыть приложение: находясь в одной Wi-Fi-сети с Apple TV, после чего на часах отобразится пароль. Нужно ввести его на приставке и готово — ваши Apple Watch подключены и теперь могут использоваться в качестве пульта. Приложение поддерживает сенсорное управление и жесты, а также Digital Crown и Siri. 

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Источник:
howtogeek
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