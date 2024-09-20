watchOS 11 приносит совершенно новое полезное приложение на Apple Watch



Компания Apple включила в обновление watchOS 11 новое приложение для Apple TV. Об этом пишет How-to Geek.



Согласно источнику, утилита присутствует на всех Apple Watch, совместимых с watchOS 11 — а это Series 6 и новее, SE-2 и новее и все версии Ultra. Она позволяет управлять «яблочной» ТВ-приставкой точно так же, как с комплектного пульта — приложение полнофункционально и находится всегда под рукой.







Чтобы начать пользоваться Apple Watch Remote, нужно открыть приложение: находясь в одной Wi-Fi-сети с Apple TV, после чего на часах отобразится пароль. Нужно ввести его на приставке и готово — ваши Apple Watch подключены и теперь могут использоваться в качестве пульта. Приложение поддерживает сенсорное управление и жесты, а также Digital Crown и Siri.