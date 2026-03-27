WB Taxi начало работать ещё в одной стране. Запуск в России всё ближе!

Wildberries приступил к тестированию сервиса заказа такси WB Taxi в Кыргызстане. Как сообщил Telegram-канал «WB Глобал», посвящённый новостям компании на зарубежных рынках, приложение уже доступно для скачивания в Google Play и App Store. На первом этапе пользоваться сервисом смогут только сотрудники и партнёры Wildberries — они получат возможность протестировать функциональность и оставить обратную связь. Остальные пользователи могут присоединиться к листу ожидания и получить доступ позднее.

В приложении доступны три тарифа: «Стандарт», «Комфорт» и «Мульти». Последний предполагает ускоренную подачу автомобиля и поиск сразу в нескольких категориях. Для клиентов предусмотрена круглосуточная голосовая поддержка, чат и программа лояльности. Для водителей заявлена «низкая комиссия» (конкретный размер не раскрывается) и «гарантированный доход за смену при соблюдении правил работы с сервисом». Wildberries использует стратегию «закрытого клуба»: сначала доступ получает ограниченный круг пользователей, затем сервис постепенно расширяется.Кыргызстан стал третьей страной, где Wildberries тестирует WB Taxi. В июле 2025 года тестирование началось в Беларуси, а в марте 2026 года сервис заработал для всех пользователей в столице Узбекистана — Ташкенте. Ранее СМИ писали о планах Wildberries запустить такси-сервис в России в 2026 году, торговая марка WB Taxi была зарегистрирована в марте.