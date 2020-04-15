Все мы уже как «дважды два» запомнили что нужно мыть руки для того, чтобы снизить риск заболевания коронавирусом COVID-19, но Google с удовольствием напомнит нам об этом. Операционная система для носимой электроники Wear OS получила обновление 5.4.0, одним из нововведений которого стало напоминание пользователям помыть руки каждые три часа.После напоминания будет включаться 40-секундный таймер для того, чтобы владелец гаджета смог тщательно выполнить гигиеническую процедуру. Напомним, большинство организаций здравоохранения рекомендуют мыть руки не менее 20 секунд. Новая функция будет также настаивать на том, чтобы вы использовали мыло.Пользователи смогут отключить это напоминание, для этого достаточно будет нажать и удерживать уведомление. Не забывайте мыть руки и делать это как можно чаще, например, во время приготовления еды.