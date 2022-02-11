



Центробанк отозвал лицензии у НКО «ЕРП» и ОАО «Банк ККБ» («Консервативный коммерческий банк»). Эти организации обеспечивали проведение рублёвых трансакций в платёжной системе Webmoney.



В результате у пользователей Webmoney были заморожены рублёвые счета и приостановлены все операции с ними (отправка и получение денег, займы и обмен рублей на другую валюту).



Центробанк объяснил отзыв лицензии тем, что «Консервативный коммерческий банк» допускал нарушение законов — не противодействовал финансированию терроризма и отмыванию доходов, полученных преступным путём, а также обслуживал теневой бизнес (в том числе нелегальные игорные сервисы).



В декабре 2021 года «Консервативный коммерческий банк» получил от Центробанка указание на полгода приостановить пополнение рублёвых кошельков в Webmoney и перевод денег между ними. У пользователей этих кошельков осталась только возможность оплачивать услуги, налоги и штрафы, а также вывести деньги на свои счета в банках через «Систему быстрых переводов».



Пресс-служба Webmoney заявила, что претензии Центробанка надуманны и не имеют ничего общего с деятельностью Webmoney и «Консервативного коммерческого банка», а регулятор якобы не заинтересован в развитии финтеха в России и старается выдавить с рынка независимых игроков в пользу одного или нескольких банков. В Webmoney также заверили, что все клиенты получат возврат средств, замороженных на счетах в «Консервативном коммерческом банке». Когда это произойдёт, и каким образом будет осуществляться возврат, пока неизвестно.







