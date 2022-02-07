

Система денежных переводов Western Union объявила о закрытии услуги переводов по России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя компании.



Согласно источнику, речь идет именно о переводах от россиян россиянам в пределах страны. Эта услуга перестанет предоставляться в Western Union начиная с 31 марта 2022 года. Компания объясняет, что никакой политической подоплеки в этом решении нет. Просто ей приходится конкурировать с банковскими переводами с карты на карту, а также Системой Быстрых Платежей — в результате оказалось, что внутрироссийских переводов через Western Union граждане практически не совершают. Компания сосредоточится на своей основной востребованной услуге — международные денежные переводы (за границу и из-за границы).



Как было указано выше, с 31 марта 2022 года для россиян закроется возможность отправить наличные деньги через Western Union внутри страны. Начиная с 1 апреля 2022 года также прекратится выдача таких переводов. Если отправка средств была выполнена раньше этих сроков, но получатель по какой-то причине всё еще их не забрал, то отправитель может получить возврат в отделениях «Почты России». Кроме того, с 24 по 31 марта компания снизит лимит внутренних переводов с полумиллиона до 5 тысяч рублей.



Отметим, что Western Union является одним из крупнейших игроков на рынке финансовых услуг. В России компания официально зарегистрировано и имеет юридическое лицо. Сейчас в области денежных переводов по России лидирует Сбербанк. Причиной ухода WU с рынка внутренних переводов является оплата за услугу в размере от 100 до 1000 рублей, тогда как СБП позволяет совершать их без комиссии по номеру телефона.





