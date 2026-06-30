WhatsApp* без номера телефона: как успеть забить свой уникальный никнейм, пока его не увели?

Популярный мессенджер WhatsApp* официально запускает систему уникальных имен пользователей (юзернеймов). Это значит, что совсем скоро для общения в мессенджере больше не придется раскрывать свой личный номер телефона посторонним людям.Чтобы оградить пользователей от потока нежелательных сообщений, в WhatsApp* не будет публичного поиска или списков всех пользователей. Чтобы написать человеку, вам придется узнать его точное имя заранее. Также для защиты от спамеров вводится специальный секретный ключ имени пользователя.Функция резервирования никнеймов начинает разворачиваться уже на этой неделе, однако доступ к ней откроется не всем сразу. Поскольку аудитория мессенджера превышает три миллиарда человек, внедрение новой опции будет постепенным и займет несколько месяцев.Как только функция резервирования станет доступна для вашего аккаунта, WhatsApp* сам пришлет вам оповещение. После получения доступа выбрать никнейм можно будет по пути: Настройки → Аккаунт → Имя пользователя. Длина юзернейма должна составлять от 3 до 35 символов. Включать функцию необязательно; при этом, как только вы активируете имя пользователя, ваш номер телефона перестанет отображаться людям или компаниям, которые пишут вам впервые.Полноценный переход на новую систему общения сделает WhatsApp* гораздо более похожим на Telegram. Не отключайте уведомления приложения, чтобы успеть занять красивое и короткое имя в числе первых.*WhatsApp принадлежит компании Metа, признанной экстремистской и запрещённой в РФ