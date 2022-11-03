WhatsApp

В WhatsApp для iOS теперь можно редактировать сообщения

Олег

WhatsApp


Популярный мессенджер WhatsApp тестирует функцию, которая уже давно присутствует в Telegram. Об этом сообщает WABetaInfo.

Эксперты WABetaInfo исследуют новые релизные и бета-версии WhatsApp и оперативно рассказывают обо всех нововведениях и исправлениях. На этот раз в бета-версии мессенджера 22.23.0.73 для iPhone они обнаружили долгожданную функцию: кнопку «Изменить» на отправленных сообщениях. Это значит, что свои сообщения в чате теперь можно редактировать после отправки. 

WA

Мы уже сообщали ранее, что эта фишка тестируется на Android и Desktop, а теперь пришла и на iOS. Чтобы отредактировать собственное сообщение, нужно удерживать на нём палец, а затем выбрать «Изменить». Точно такая же возможность существует в Telegram уже несколько лет.

Функция редактирования сообщений пока находится в бета-версии и недоступна для всех пользователей. Если тестирование завершится успешно, то в ближайшие несколько недель возможность появится в обычном обновлении WhatsApp в Apple App Store. 

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Источник:
WABetaInfo
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Комментарии

EDD
+88
EDD
Да неужели.
Сегодня в 10:05
#
+694
Eredy
Долгожданное будет тогда, когда на айпады выпустят
Сегодня в 12:27
#
EDD
+88
EDD Eredy
А ещё, не мешало бы такой аттавизм, как привязка к номеру телефона, убрать.
Сегодня в 13:15
#
+456
AndVlaZ EDD
Это не аттавизм, это как раз удобная идея. Не хочешь привязку к номеру, возвращайся в Аську)
15 минут назад
#