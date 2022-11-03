В WhatsApp для iOS теперь можно редактировать сообщения

Популярный мессенджер WhatsApp тестирует функцию, которая уже давно присутствует в Telegram. Об этом сообщает WABetaInfo.
Эксперты WABetaInfo исследуют новые релизные и бета-версии WhatsApp и оперативно рассказывают обо всех нововведениях и исправлениях. На этот раз в бета-версии мессенджера 22.23.0.73 для iPhone они обнаружили долгожданную функцию: кнопку «Изменить» на отправленных сообщениях. Это значит, что свои сообщения в чате теперь можно редактировать после отправки.
Мы уже сообщали ранее, что эта фишка тестируется на Android и Desktop, а теперь пришла и на iOS. Чтобы отредактировать собственное сообщение, нужно удерживать на нём палец, а затем выбрать «Изменить». Точно такая же возможность существует в Telegram уже несколько лет.
Функция редактирования сообщений пока находится в бета-версии и недоступна для всех пользователей. Если тестирование завершится успешно, то в ближайшие несколько недель возможность появится в обычном обновлении WhatsApp в Apple App Store.
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