WhatsApp для iOS наконец получил удобную функцию из Telegram

Олег
ЦФ

Популярный мессенджер WhatsApp обновился на iOS и принес пользователям несколько полезных нововведений. Об этом пишет MacRumors. 

Согласно источнику, самая заметная функция — это новый виджет рабочего стола. Он отображает недавние чаты и создан в двух размерах: 2х1 и 4х1. Разместив его на домашнем экране, вы теперь всего сможете быстро перейти в нужный чат с людьми, с которыми недавно общались. В виджеты помещается два либо четыре чата в зависимости от размера. В отличие от виджета Telegram, здесь отображаемые чаты нельзя выбрать вручную, они попадают в виджет автоматически.

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Еще одно улучшение коснулось фото- и видеосъемки прямо внутри мессенджера. Теперь пользователи iPhone могут использовать нативный зум в диапазоне от 0,5х до 3х. К сожалению, айфоны с 5х-объективом пока не смогут использовать его в полную силу. 

Обновление уже появилось в App Store и доступно всем желающим. 
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Vladi Leo
+4
Vladi Leo
Никаких виджетов нет.
час назад в 14:29
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