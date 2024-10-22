WhatsApp для iOS наконец получил удобную функцию из Telegram



Популярный мессенджер WhatsApp обновился на iOS и принес пользователям несколько полезных нововведений. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, самая заметная функция — это новый виджет рабочего стола. Он отображает недавние чаты и создан в двух размерах: 2х1 и 4х1. Разместив его на домашнем экране, вы теперь всего сможете быстро перейти в нужный чат с людьми, с которыми недавно общались. В виджеты помещается два либо четыре чата в зависимости от размера. В отличие от виджета Telegram, здесь отображаемые чаты нельзя выбрать вручную, они попадают в виджет автоматически.



Популярный мессенджер WhatsApp обновился на iOS и принес пользователям несколько полезных нововведений. Об этом пишет MacRumors.Согласно источнику, самая заметная функция — это новый виджет рабочего стола. Он отображает недавние чаты и создан в двух размерах: 2х1 и 4х1. Разместив его на домашнем экране, вы теперь всего сможете быстро перейти в нужный чат с людьми, с которыми недавно общались. В виджеты помещается два либо четыре чата в зависимости от размера. В отличие от виджета Telegram, здесь отображаемые чаты нельзя выбрать вручную, они попадают в виджет автоматически.



Еще одно улучшение коснулось фото- и видеосъемки прямо внутри мессенджера. Теперь пользователи iPhone могут использовать нативный зум в диапазоне от 0,5х до 3х. К сожалению, айфоны с 5х-объективом пока не смогут использовать его в полную силу.



Обновление уже появилось в App Store и доступно всем желающим.