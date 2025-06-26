WhatsApp добавил бесплатную кнопку, которая порадует всех и каждого. Дуров, догоняй!

Олег

WA


Команда WhatsApp добавила в мессенджер функцию нейросетевого анализа всех входящих сообщений. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Согласно источнику, фича называется Message Summaries. Она умеет анализировать множество непрочитанных сообщений, а потом давать пользователю краткий пересказ их содержимого. Кнопка будет доступна прямо над чатом с непрочитанными сообщениями, причем совершенно бесплатно, безо всяких подписок и условий.

Подобная опция просто обязана появиться во всех соцсетях и мессенджерах, чтобы экономить время при получении информации из активных групповых чатов, школьных совещалок и рабочих переписок. Также она пригодится для общения с людьми, которые любят отправлять много сообщений подряд. Сейчас новая кнопка стартует в США и будет постепенно раскатываться по всему миру до конца 2025 года.

В Telegram — главном конкуренте WhatsApp — пока нет ничего подобного ни бесплатно, ни в подписке Premium. Поскольку недавно Дуров интегрировал в мессенджер ИИ-модель Grok, краткая выжимка сообщений тоже могла бы появиться. 

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Источник:
Коммерсантъ
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