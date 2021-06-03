



Сайт WABetaInfo опубликовал переписку с главой WhatsApp Уиллом Катхартом и главой Facebook Марком Цукербергом. Переписка, само собой велась в WhatsApp, и в ней руководители компаний рассказали о том, какие нововведения появятся в этом мессенджере в ближайшее время.



Сейчас команда WhatsApp усиленно работает над защитой приватности и скоро в этом направлении будет сделано ещё несколько шагов. Недавно в мессенджере появились самоудаляющиеся сообщения, а теперь разработчики, по словам Марка Цукерберга, готовят так называемый «исчезающий режим» — при его активации во всех новых чатах будут самоудаляющиеся сообщения.



Цукерберг также подтвердил скорое появление функции View Once, благодаря которой получатель сможет посмотреть присланное ему фото или видео только один раз, после чего оно будет удалено.



Ещё Цукерберг рассказал, что команда WhatsApp работает над реализацией использования мессенджера одновременно на нескольких устройствах, в том числе без подключения к интернету. В этом режиме можно будет использовать до четырёх устройств, в том числе iPad. Бета-версия WhatsApp с поддержкой этой возможности будет выпущена в течение двух месяцев. Кроме того, в скором времени разработчики увеличат лимит пользователей, которым доступна бета-версия WhatsApp на iOS.







