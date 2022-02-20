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WhatsApp представит новый дизайн голосовых вызовов в приложении. Интерфейс станет более компактным и добавит несколько улучшений.

Обновление 22.5.0.70 коснется функции голосовых вызовов. Во время групповых звонков, будет отображаться кто именно говорит в данный момент. Смена обоев пока не доступна, но будет добавлена ближе к выходу обновления.

Несколько лет назад WhatsApp стал шифровать диалоги внутри мессенджера. Сейчас компания работает над визуальной частью анонимности разговоров. Подобный дизайн присутствует в Telegram. Во время звонка на дисплее отображается набор смайликов. Если они совпадают у собеседников, это говорит о том, что разговор не прослушивается.

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На данный момент обновление находится на стадии бета-тестирования и доступен только нескольким тестерам. Дата выхода улучшения на данный момент не известна.

Ранее мы раcсказывали, о том как WhatsApp обновил дизайн сообщений в лучшую сторону и как использование мессенджера может повлиять на решение работодателя при приеме на работу.


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Источник:

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