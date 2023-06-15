WhatsApp готовит нововведение, которое навсегда изменит мессенджер

Популярный мессенджер WhatsApp работает над возможностью использовать несколько профилей на одном устройстве. Об этом пишет Engadget.Согласно источнику, нововведение уже тестируется — оно обнаружено в свежей бета-версии WhatsApp для Android. Функция позволяет добавить в одно приложение WhatsApp сразу несколько учетных записей и свободно переключаться между ними. Аналогичная функция уже давно присутствует в Telegram.Судя по скриншоту из бета-версии WhatsApp, в приложение можно добавить как минимум три аккаунта. Будет ли в нём ограничение на количество номеров — пока неизвестно.Описанное нововведение серьезно изменит опыт от взаимодействия с WhatsApp и очень сильно повысит его удобство. Пользователи наконец получат возможность разделить рабочие и личные чаты, пользоваться запасным аккаунтом для контактов с незнакомыми людьми, избавиться от спама и так далее. Функция действительно крайне полезна и однозначно будет востребована.