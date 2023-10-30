WhatsApp интегрируется в экосистему Apple



Популярный мессенджер WhatsApp скоро получит поддержку Face ID и ключей доступа из iOS. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, в свежей бета-версии WhatsApp тестируется новый тип входа в аккаунт, который недавно Apple добавила в iOS — Passkey, или «ключи доступа». Этот метод позволяет залогиниться гораздо проще и быстрее.







Поддержка Passkey от Apple обеспечит вход в аккаунт WhatsApp посредством Face ID, Touch ID или пароля устройства. Первичное подключение устройства происходит с помощью генерирования одноразового ключа доступа, который потом сохраняется в «Связку ключей» iCloud. Сменив айфон на новый, пользователь сможет быстро войти в аккаунт с помощью экосистемы Apple.



Сейчас фича находится на этапе тестирования и может появиться для всех желающих в ближайшие недели. Для её работы потребуется iOS 16 или более свежая.