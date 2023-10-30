WhatsApp интегрируется в экосистему Apple

Олег

Wa


Популярный мессенджер WhatsApp скоро получит поддержку Face ID и ключей доступа из iOS. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, в свежей бета-версии WhatsApp тестируется новый тип входа в аккаунт, который недавно Apple добавила в iOS — Passkey, или «ключи доступа». Этот метод позволяет залогиниться гораздо проще и быстрее.

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Поддержка Passkey от Apple обеспечит вход в аккаунт WhatsApp посредством Face ID, Touch ID или пароля устройства. Первичное подключение устройства происходит с помощью генерирования одноразового ключа доступа, который потом сохраняется в «Связку ключей» iCloud. Сменив айфон на новый, пользователь сможет быстро войти в аккаунт с помощью экосистемы Apple.

Сейчас фича находится на этапе тестирования и может появиться для всех желающих в ближайшие недели. Для её работы потребуется iOS 16 или более свежая. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

samOsebe
+526
samOsebe
Уж сколько всего обещают. И что то не очень торопятся делать. Где, для начала, обещанный вариант двух акков в одном приложении?
Вчера в 18:36
#
Dmitriy
+732
Dmitriy
Ну два акка уже появляется, но вот скрывать нормально номер так и не научились. Равно как и обязанность иметь бекап содержимого, дабы всё не пролюбить.
Вчера в 18:41
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–45
oskar
Лучше бы разрешили ставить свои звуки на сообщения.
Вчера в 23:01
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