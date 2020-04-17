В последнем обновлении бета-версии мессенджера WhatsApp обнаружен намёк на увеличение лимитов для аудио и видеозвонков, в которых смогут принимать участие больше участников.



Сообщается, что в последней сборке под номером v.2.2.128 бета-тестеры обнаружили в коде упоминание об увеличении лимитов. Из-за того, что всё больше людей используют WhatsApp для групповых звонков с друзьями и родственниками, повышение количества участников станет отличным дополнением для популярного приложения. Текущее ограничение позволяет использовать групповой вызов четырем пользователям. Пандемия коронавируса COVID-19 спровоцировала огромный рост популярности сервисов для аудио и видеосвязи.



По словам бета-тестеров, звонками с обновленным лимитом участников смогут воспользоваться только те пользователи, у которых будет установлена последняя версия приложения, а это означает что нужно будет следить за тем, чтобы все участники регулярно обновляли мессенджер. К сожалению, пока неизвестно о количестве пользователей в новом лимите и когда обновленная функция будет доступна в публичной версии WhatsApp.





