





В бета-версии мессенджера WhatsApp 2.20.196.8 для Android нашли несколько важных нововведений. Об этом рассказал сайт WABetaInfo.Сообщается, что в сервисе тестируется функция, позволяющая пользователю активировать свою учетную запись на четырех разных устройствах одновременно. Для этого в интерфейсе приложения появился специальный раздел настроек под названием Linked Devices (связанные устройства). С его помощью пользователь сможет контролировать доступ других устройств.Помимо этого, WhatsApp продолжает улучшать расширенные поиск внутри приложения, который был добавлен в предыдущих бета-версиях. Он позволяет искать сообщения по их типу: текст, фото, ссылки, документы и прочее.Стоит отметить, что пока эти функции находятся на этапе тестирования и нет конкретной информации о датах их добавления в публичную версию WhatsApp. Разработчики довольно неохотно реализуют новые полезные функции, из-за этого кажется, что он застрял в развитии на уровне 2015 года. Мессенджеру Марка Цукерберга не хватает возможности независимой работы приложений, с помощью которой программа на ПК могла бы работать без связки со смартфоном, а также функции коротких имен вместо номеров телефона.