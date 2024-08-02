WhatsApp на iOS стал заменять часть переписки без ведома пользователя. Дуров на этом уже обжигался



Популярный мессенджер WhatsApp начал тестировать собственные эмодзи на iOS. Об этом пишет Phone Arena.



Согласно источнику, речь идет об эмодзи-паке, который WhatsApp разрабатывает совместно с Lottie. Ранее он уже появился в бета-версии Android, а теперь пришел на iOS. Эмодзи сделаны очень хитро: при наборе сообщения пользователь видит в клавиатуре стандартные эмодзи от Apple, однако после нажатия на кнопку отправки они заменяются на собственные анимированные смайлики WhatsApp. Технически получается, что пользователь заранее не знает, в каком дизайне выбранный эмодзи отправится его собеседнику.









Фото: Phone Arena



Впервые собственный эмодзи-пак WhatsApp засветился более года назад, а в июле они появились в бета-версии мессенджера для Android. Не факт, что Apple пропустит релизную сборку WhatsApp, содержащую кастомные эмодзи; ранее Павлу Дурову пришлось удалить их, чтобы пройти модерацию. Впервые собственный эмодзи-пак WhatsApp засветился более года назад, а в июле они появились в бета-версии мессенджера для Android. Не факт, что Apple пропустит релизную сборку WhatsApp, содержащую кастомные эмодзи; ранее Павлу Дурову пришлось удалить их, чтобы пройти модерацию.