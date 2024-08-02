WhatsApp на iOS стал заменять часть переписки без ведома пользователя. Дуров на этом уже обжигался

Олег

WhatsApp


Популярный мессенджер WhatsApp начал тестировать собственные эмодзи на iOS. Об этом пишет Phone Arena.

Согласно источнику, речь идет об эмодзи-паке, который WhatsApp разрабатывает совместно с Lottie. Ранее он уже появился в бета-версии Android, а теперь пришел на iOS. Эмодзи сделаны очень хитро: при наборе сообщения пользователь видит в клавиатуре стандартные эмодзи от Apple, однако после нажатия на кнопку отправки они заменяются на собственные анимированные смайлики WhatsApp. Технически получается, что пользователь заранее не знает, в каком дизайне выбранный эмодзи отправится его собеседнику.

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WhatsApp
Фото: Phone Arena

Впервые собственный эмодзи-пак WhatsApp засветился более года назад, а в июле они появились в бета-версии мессенджера для Android. Не факт, что Apple пропустит релизную сборку WhatsApp, содержащую кастомные эмодзи; ранее Павлу Дурову пришлось удалить их, чтобы пройти модерацию. 

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Источник:
Phone Arena
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