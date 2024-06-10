WhatsApp начал блокировать аккаунты из-за одного неверного действия. Будьте внимательны



Команда разработчиков WhatsApp начала внедрять новое правило пользования мессенджером, которое придется по душе далеко не всем. О нем пишут в Gizchina.



Согласно источнику, WhatsApp начал проверять возраст пользователей с целью проверить их на законопослушность. Соответствующие изменения обнаружены в свежей бета-версии мессенджера, и вскоре новое правило распространится на всех.







Дело в том, что разные страны устанавливают минимальный разрешенный возраст для использования мессенджеров. Например, в определнных странах Европы он составляет от 13 до 16 лет, в некоторых штатах Америки — 15 лет, а в России пользователю мессенджера должно быть не менее 13 лет.



Свежая бета-версия WhatsApp присылает пользователю запрос на ввод даты рождения. После ввода её нельзя изменить; более того, если возраст оказывается меньше разрешенного законом, мессенджер блокируется и не позволяет продолжать общение с этого аккаунта. Если же «незаконная» дата рождения будет введена при регистрации учетной записи, то процесс сбросится не будет завершен.



Обойти ограничение довольно просто: ребенку достаточно ввести ложную дату рождения и использовать WhatsApp без проблем. При этом взрослый пользователь может создать себе хлопоты, если случайно введет «детскую» дату рождения «от фонаря», считая, что это формальность, которая ни на что не повлияет.