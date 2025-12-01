WhatsApp начал массово сбоить в России. Это начало тотальной блокировки?

Пользователи WhatsApp* в России столкнулись с перебоями в работе мессенджера. Сбои фиксируются в различных регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Стали недоступны переписка и обмен файлами, а звонки и ранее блокировались.Наибольшие проблемы наблюдаются в западной части страны — Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. Вероятно сбои носят не случайный характер, а являются частью анонсированного ранее поэтапного ограничения работы мессенджера на территории России.
Ситуация развивается на фоне официального заявления Роскомнадзора о предстоящей блокировке WhatsApp*. По заявлению ведомства, владельцы мессенджера не выполняют требования российского законодательства, связанные с мерами по предотвращению преступлений. В пресс-службе регулятора уточняли, что WhatsApp* используется для координации террористической деятельности, вербовки исполнителей, а также для совершения мошенничества в отношении российских граждан. Именно это, по мнению ведомства, делает платформу источником повышенного риска.
Депутат Госдумы, председатель комитета по информационной политике Сергей Боярский заявлял, что у компании Meta*, которой принадлежит WhatsApp, было достаточно времени для выполнения требований российских властей, но она не сделала даже попыток выйти на диалог. Парламентарий считает, что работа по замене иностранного мессенджера на российский аналог близка к завершению. Потенциальной заменой WhatsApp* считают Max, в котором депутат и опубликовал своё заявление. Роскомнадзор предупредил, что ограничения вводятся поэтапно, чтобы дать пользователям возможность перейти на другие платформы.
* WhatsApp принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена.