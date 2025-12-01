Top.Mail.Ru

WhatsApp начал массово сбоить в России. Это начало тотальной блокировки?

Александр
Пользователи WhatsApp* в России столкнулись с перебоями в работе мессенджера. Сбои фиксируются в различных регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Стали недоступны переписка и обмен файлами, а звонки и ранее блокировались.

Наибольшие проблемы наблюдаются в западной части страны — Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях. Вероятно сбои носят не случайный характер, а являются частью анонсированного ранее поэтапного ограничения работы мессенджера на территории России.



Ситуация развивается на фоне официального заявления Роскомнадзора о предстоящей блокировке WhatsApp*. По заявлению ведомства, владельцы мессенджера не выполняют требования российского законодательства, связанные с мерами по предотвращению преступлений. В пресс-службе регулятора уточняли, что WhatsApp* используется для координации террористической деятельности, вербовки исполнителей, а также для совершения мошенничества в отношении российских граждан. Именно это, по мнению ведомства, делает платформу источником повышенного риска.
Депутат Госдумы, председатель комитета по информационной политике Сергей Боярский заявлял, что у компании Meta*, которой принадлежит WhatsApp, было достаточно времени для выполнения требований российских властей, но она не сделала даже попыток выйти на диалог. Парламентарий считает, что работа по замене иностранного мессенджера на российский аналог близка к завершению. Потенциальной заменой WhatsApp* считают Max, в котором депутат и опубликовал своё заявление. Роскомнадзор предупредил, что ограничения вводятся поэтапно, чтобы дать пользователям возможность перейти на другие платформы.

* WhatsApp принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена.
-11
Комментарии

tellurian
+2734
tellurian
Уже с пятницы сообщения отправляются с задержкой.
Сегодня в 16:10
#
+462
Alex82 tellurian
Поддерживаю. Москва
Сегодня в 17:47
#
+31
redlac77
У меня отправляется нормально, если только включён vpn 🤦🫡
Сегодня в 16:58
#
kardigan
+4247
kardigan redlac77
Чур с ВПН не считать! Пока работает без него( мегафон
Сегодня в 17:32
#
+351
просто дед kardigan
В пятницу даже с VPN ниче не работало Калуга
Сегодня в 18:05
#
tellurian
+2734
tellurian просто дед
У меня с ним всё работало идеале но и быстро.
час назад в 21:16
#
tellurian
+2734
tellurian redlac77
С ним все работают идеально.
Но, взялись и за протоколы. О чем писали в комментариях к другой новости.
Сегодня активно писали про это.
час назад в 21:15
#
YABLOKOFON
+369
YABLOKOFON
Как они достали в общем телеге приготовиться. скаМ иди на йух
Сегодня в 17:56
#
+572
d'Autriche
Пид*расы
Сегодня в 18:19
#
+685
den3221
Только через шаманский бубен работает. Не Москва.
час назад в 20:35
#
tellurian
+2734
tellurian
Сегодня даже аймесседж без впн плохо работал. Медленно отправляется.
Москва.
Москва.
час назад в 21:17
#