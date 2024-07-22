WhatsApp начал внедрять долгожданную опцию, подсмотренную у Telegram



Команда разработчиков WhatsApp активно работает над внедрением системы юзернеймов в мессенджере. Об этом пишет Phone Arena.



Слухи о появлении имен пользователей в WhatsApp ходили уже давно, но разработчики по непонятным причинам откладывали релиз этого нововведения. Работать юзернеймы должны аналогично Telegram: если пользователь не хочет «светить» свой номер телефона, он может придумать себе уникальное имя на латинице, которое будет служить его идентификатором. Система невероятно удобна и отлично себя показала в мессенджере Павла Дурова.





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Согласно источнику, нововведение прямо сейчас тестируется в веб-версии WhatsApp. Энтузиасты обнаружили в бета-версии новую страничку с интерфейсом добавления юзернейма. На ней сообщается:





«Ваши друзья и родственники могут связаться с вами в WhatsApp, используя это имя пользователя. В целях защиты вашей конфиденциальности вместо номера телефона будет указано ваше имя пользователя».