WhatsApp начал внедрять долгожданную опцию, подсмотренную у Telegram

Олег

WhatsApp


Команда разработчиков WhatsApp активно работает над внедрением системы юзернеймов в мессенджере. Об этом пишет Phone Arena.

Слухи о появлении имен пользователей в WhatsApp ходили уже давно, но разработчики по непонятным причинам откладывали релиз этого нововведения. Работать юзернеймы должны аналогично Telegram: если пользователь не хочет «светить» свой номер телефона, он может придумать себе уникальное имя на латинице, которое будет служить его идентификатором. Система невероятно удобна и отлично себя показала в мессенджере Павла Дурова.

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Согласно источнику, нововведение прямо сейчас тестируется в веб-версии WhatsApp. Энтузиасты обнаружили в бета-версии новую страничку с интерфейсом добавления юзернейма. На ней сообщается:

«Ваши друзья и родственники могут связаться с вами в WhatsApp, используя это имя пользователя. В целях защиты вашей конфиденциальности вместо номера телефона будет указано ваше имя пользователя». 

WA

Чуть ниже указано, что при сокрытии номера телефона, связаться с вами смогут только те пользователи, которые знают ваш юзернейм. При этом если человек знает ваш номер телефона и сохранил его себе в контакты, тоже сможет вам написать.

Предположительно, внедрение юзернеймов в мобильные версии WhatsApp начнется в ближайшее время. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

0
marisabel
Когда уже?)
Сегодня в 13:41
#
+828
Eredy
Установка на планшеты? Если нет, то не интересно
Сегодня в 13:51
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