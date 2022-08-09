WhatsApp наконец дал больше свободы своим пользователям и приблизился к Telegram

Популярный мессенджер WhatsApp получил полезное нововведение для личных переписок. Об этом сообщает 9to5Mac.
Согласно источнику, WhatsApp для iOS и Android официально обновился и получил увеличенный таймер удаления сообщений в чате. До сих пор вы могли удалить собственное сообщение лишь спустя 1 час 8 минут и 16 секунд, а по истечению этого времени оно навсегда оставалось в чате. Но теперь разработчики решили дать своим пользователям больше свободы и увеличили таймер.
Начиная с текущей версии WhatsApp, отправитель может удалить собственное сообщение из чата для обоих участников диалога в течение 2 дней и 12 часов. Это гораздо дольше, чем раньше, и дает достаточно времени на раздумье. Теперь неосторожное сообщение, отправленное вечером, вы сможете удалить утром, если на свежую голову передумали его отправлять.
Любопытно, что Apple в случае с iMessage идет в обратном направлении. В последних бета-версиях iOS 16 компания уменьшила время отмены отправки с 15 минут до 2 минут. Кстати, ранее мы рассказали, что делать, если iMessage или FaceTime вдруг перестали работать.
Другой популярный мессенджер Telegram уже несколько лет предоставляет возможность удаления собственных сообщений, причем не ограничивает эту возможность никакими временными промежутками. Можно сказать, что WhatsApp, увеличив таймер для удаления, еще немного приблизился к Telegram по функциональности.
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