WhatsApp

WhatsApp наконец дал больше свободы своим пользователям и приблизился к Telegram

Олег

WhatsApp


Популярный мессенджер WhatsApp получил полезное нововведение для личных переписок. Об этом сообщает 9to5Mac.

Согласно источнику, WhatsApp для iOS и Android официально обновился и получил увеличенный таймер удаления сообщений в чате. До сих пор вы могли удалить собственное сообщение лишь спустя 1 час 8 минут и 16 секунд, а по истечению этого времени оно навсегда оставалось в чате. Но теперь разработчики решили дать своим пользователям больше свободы и увеличили таймер.

Начиная с текущей версии WhatsApp, отправитель может удалить собственное сообщение из чата для обоих участников диалога в течение 2 дней и 12 часов. Это гораздо дольше, чем раньше, и дает достаточно времени на раздумье. Теперь неосторожное сообщение, отправленное вечером, вы сможете удалить утром, если на свежую голову передумали его отправлять.

Любопытно, что Apple в случае с iMessage идет в обратном направлении. В последних бета-версиях iOS 16 компания уменьшила время отмены отправки с 15 минут до 2 минут. Кстати, ранее мы рассказали, что делать, если iMessage или FaceTime вдруг перестали работать. 

Другой популярный мессенджер Telegram уже несколько лет предоставляет возможность удаления собственных сообщений, причем не ограничивает эту возможность никакими временными промежутками. Можно сказать, что WhatsApp, увеличив таймер для удаления, еще немного приблизился к Telegram по функциональности.

Ранее мы рассказали, как легко и быстро находить новые стикеры для Telegram. Их можно выбирать бесконечно. 

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iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+65
Analgin
И вот как потом людей сказавших одно за яйца ловить. У меня есть переписка, а там хоп и пусто. Постоянно скринить не фонтан
Сегодня в 09:45
#
Олег Воронин
+2433
Олег Воронин Analgin
Да, есть такая проблема, особенно в деловых переписках. Приходится скринить самые важные эпизоды разговора.
Отдельный шик — обсуждать финансовые или товарные вопросы голосовыми сообщениями))) тут скриншоты не помогут...
Сегодня в 09:58
#
Олег Воронин
+2433
Олег Воронин gusejnovsasha
И как это поможет мне удобно зафиксировать чат с голосовыми так, чтобы постоянно его не переслушивать?
Сегодня в 10:18
#
+136
gusejnovsasha Олег Воронин
А по другому и никак, но все равно лучше, чем вообще никак. А вообще в некоторых мессенджерах можно голосовуху в текст форматировать и потом заскринить
2 часа назад в 11:58
#
Олег Воронин
+2433
Олег Воронин gusejnovsasha
Я обычно пользуюсь другим вариантом — просто настаиваю на тексте) даже стикер специальный сделал для таких случаев...
2 часа назад в 12:06
#
+136
gusejnovsasha Олег Воронин
Поверь мне, это ещё не самое худшее. Хуже будет, если эти люди начнут звонить, просто потому что текстом ну вообще никак
2 часа назад в 12:41
#
Bazily
+173
Bazily gusejnovsasha
Хм, а разве это не основная функция и предназначение телефона. Люди уже совсем обалдели. Купили телефоны и боятся, что им будут звонить.
час назад в 13:12
#
+136
gusejnovsasha Bazily
Ну иди купи себе фонарик тогда, хуле ты мне пишешь здесь тогда? У тебя же телефон в первую очередь
час назад в 13:24
#
Bazily
+173
Bazily gusejnovsasha
Ты что мне тыкаешь. Иди и засунь себе хули в задницу, придурок.
часов назад в 13:45
#
+136
gusejnovsasha Bazily
Как ещё такие как ты ещё не вымерли….поражаюсь степенью долбаебизма, купил смартфон чтобы звонить
18 минут назад
#
tellurian
+4212
tellurian Analgin
Других вариантов нет :(
Или искать более надежных
Сегодня в 10:09
#
S.T.A.L.K.E.R.
+550
S.T.A.L.K.E.R.
При этом урезав для России возможность скачивания и обновления десктопной версии приложения 😂😂😂
Сегодня в 09:46
#
Bazily
+173
Bazily
А функцию редактирования сообщений добавили?
Сегодня в 10:59
#
+356
Paspartu
Жду когда уберут "сообщение удалено"
2 часа назад в 12:11
#