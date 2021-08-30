WhatsApp разрешил не принимать новые условия, которые ввел около трех месяцев назад. Об этом сообщает PhoneArena со ссылкой на сторонних разработчиков.
IT-специалисты, которые исследуют содержимое свежих сборок WhatsApp, обнаружили в последней бета-версии мессенджера кое-что новое. Это касается того самого пользовательского соглашения, которое навело так много шума в сети с начала 2021 года.
Суть соглашения состояла в том, что теперь Facebook (материнская компания для WhatsApp) сможет пользоваться некоторыми данными клиентов мессенджера, чтобы формировать их «релевантный рекламный профиль». Это возмутило общественность, из-за чего WhatsApp несколько раз пересматривал сроки внедрения апдейта и его условия. В конце концов соглашение было введено 15 мая 2021 года, а все, кто его не примут после этой даты, рисковали регулярно получать надоедливые напоминания и со временем потерять часть функций мессенджера.
Однако в последней бета-сборке WhatsApp было обнаружено предупреждение, которое демонстрирует новые условия для пользователя. Если человек до сих пор не принял новое соглашение, он может не принимать его никогда. Это решение не скажется на его общении с друзьями и родными — ни на переписке, ни на звонках.
Однако есть и минус. WhatsApp не позволит «отказникам» получать сообщения от бизнес-аккаунтов. Обычно таким видом связи пользуются интернет-магазины и службы доставки, чтобы оповещать клиентов о статусе заказа или присылать ему код для их получения. Отказавшись от «майского соглашения» WhatsApp, вы не сможете просмотреть такие чаты. Сообщения всё так же будут приходить вам, но при попытке прочесть их WhatsApp будет требовать принять соглашение.
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