WhatsApp наконец получил главную киллер-фичу Telegram. Не прошло и восемь лет

Олег

WA


В популярный мессенджер WhatsApp приходят каналы. Об этом пишет The Verge.

Согласно источнику, WhatsApp объявил о новой (для него) функции, которая существенно расширит возможности мессенджера. Речь идет о каналах, то есть способу передачи информации «от одного ко многим». Если вам кажется, что где-то уже такое было, то вам не кажется: в далеком 2015 году каналы появились в Telegram и за это время развились в целую индустрию и агрегатор СМИ.

И всё же каналы в WhatsApp будут несколько отличаться. Например, они не будут бесконечными: сообщения в ленте будут храниться лишь 30 дней, после чего бесследно удаляться. При этом администраторы смогут вести канал анонимно, а также запрещать пересылки и скриншоты (на Android).

На текущий момент каналы запускаются в тестовом режиме для нескольких крупных компаний всего в двух странах — Колумбии и Сингапуре. В «ближайшие месяцы» они станут доступны по всему миру, а создавать свои каналы сможет любой пользователь. 

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Источник:
The Verge
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Комментарии

–337
NYX
Ватсап — это как айфон, пока дождешься, когда они уже потырят с ведра каких-то минимальных функций, состаришься. Ведро же в свою очередь сродни телеге.
Сегодня в 12:18
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tellurian
+4939
tellurian NYX
На самом деле много новых функций Андройд берет с айфона. Они друг у друга копируют. Так было, есть и будет.
час назад в 14:38
#
–337
NYX tellurian
Например, что берет ведро с иос?
час назад в 14:39
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