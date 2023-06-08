WhatsApp наконец получил главную киллер-фичу Telegram. Не прошло и восемь лет



В популярный мессенджер WhatsApp приходят каналы. Об этом пишет The Verge.



Согласно источнику, WhatsApp объявил о новой (для него) функции, которая существенно расширит возможности мессенджера. Речь идет о каналах, то есть способу передачи информации «от одного ко многим». Если вам кажется, что где-то уже такое было, то вам не кажется: в далеком 2015 году каналы появились в Telegram и за это время развились в целую индустрию и агрегатор СМИ.



И всё же каналы в WhatsApp будут несколько отличаться. Например, они не будут бесконечными: сообщения в ленте будут храниться лишь 30 дней, после чего бесследно удаляться. При этом администраторы смогут вести канал анонимно, а также запрещать пересылки и скриншоты (на Android).



На текущий момент каналы запускаются в тестовом режиме для нескольких крупных компаний всего в двух странах — Колумбии и Сингапуре. В «ближайшие месяцы» они станут доступны по всему миру, а создавать свои каналы сможет любой пользователь.