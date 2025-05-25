WhatsApp наконец порадовал владельцев iPad. Этого ждали очень долго

Олег

WhatsApp на iPad


Команда разработчиков WhatsApp упростили использование мессенджера на планшетах Apple и приблизили его к полноценному еще на один шаг. Об этом пишет WABetaInfo.

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Согласно источнику, в свежей тестовой веб-версии WhatsApp обнаружен интерфейс для аудио- и видеозвонков. До сих пор за пределами полноценного приложения можно было общаться исключительно текстом и медиафайлами, но теперь веб-версия станет удобнее. Новый интерфейс для звонков уже появился у некоторых пользователей, правда он пока не работает, так как запущен в тестовом режиме.

Если вы хотите как можно скорее попробовать новую функцию, когда к ней откроется доступ, пройдите в настройки веб-версии WhatsApp, выберите «Помощь» и включите тумблер «Присоединиться к бета-тестированию». 

iPad

Полтора десятка лет WhatsApp существует в виде мобильного приложения для смартфонов, но на iPad такого до сих пор нет. Владельцы «яблочных» планшетов вынуждены довольствоваться веб-версией мессенджера (либо сторонними приложениями, которые фактически являются дублем веб-версии). Несомненно, они оценят новую возможность звонить прямо с iPad, пока полноценное приложение еще в разработке.

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Источник:
WABetaInfo
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Комментарии

+1
Антон Неняев
Вы лучше б сделали нормальный вход на устройствах, каждый с.. ка раз надо сканировать этот б.. дский qr код.
49 минут назад
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