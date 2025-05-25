WhatsApp наконец порадовал владельцев iPad. Этого ждали очень долго

Команда разработчиков WhatsApp упростили использование мессенджера на планшетах Apple и приблизили его к полноценному еще на один шаг. Об этом пишет WABetaInfo.
Если вы хотите как можно скорее попробовать новую функцию, когда к ней откроется доступ, пройдите в настройки веб-версии WhatsApp, выберите «Помощь» и включите тумблер «Присоединиться к бета-тестированию».
Полтора десятка лет WhatsApp существует в виде мобильного приложения для смартфонов, но на iPad такого до сих пор нет. Владельцы «яблочных» планшетов вынуждены довольствоваться веб-версией мессенджера (либо сторонними приложениями, которые фактически являются дублем веб-версии). Несомненно, они оценят новую возможность звонить прямо с iPad, пока полноценное приложение еще в разработке.