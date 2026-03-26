WhatsApp* наконец-то добавил функции, о которых пользователи просили все эти годы

Фархад


Разработчики WhatsApp* выпустили крупное обновление популярного мессенджера, в котором появилось несколько серьезных улучшений для пользователей iPhone.

Во-первых, теперь можно управлять двумя учетными записями на одном устройстве iOS. Эта опция уже несколько лет доступна на Android, а теперь владельцы iPhone смогут переключаться между аккаунтами. Фотография профиля учетной записи будет отображаться на нижней вкладке.

Во-вторых, в WhatsApp* упростили перенос истории чатов между платформами и между устройствами в рамках одной экосистемы. Вдобавок появилась новая опция для очистки памяти непосредственно из самого мессенджера. Её можно найти разделе «Управление хранилищем» при нажатии на название чата.

Финальное улучшение — ИИ функции для лёгкой обработки фотографий, включая удаление фона, изменение стилей и удаление элементов из композиции. Кроме того, нейросеть теперь будет помогать при написании сообщений. По словам разработчиков, все вышеперечисленные функции появятся у всех пользователей в ближайшее время.

*WhatsApp принадлежит компании Metа, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
Cсылки по теме:
WhatsApp* публично заявил о полной блокировке в России. Вот что случилось на самом деле
В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете блокировки Telegram и WhatsApp*
Власти четко и ясно обозначили свою позицию в отношении Telegram, WhatsApp* и MAX

На новые и старые телевизоры Samsung приходят две суперполезные опции
Суд поставил точку в деле о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp*
«Яндекс Пэй» начислит крупную компенсацию всем «кинутым» в новогодней акции
⚡️ Вышел долгожданный Telegram 12.3 — что нового

Комментарии

Aspard
+756
Aspard
Вы еще про вайбер бы написали.
Вчера в 20:27
+359
Mikkas
ватсап то заблочили,а автор и не в курсе 🙂
час назад в 23:13
Читайте также