WhatsApp* наконец-то добавил функции, о которых пользователи просили все эти годы

Разработчики WhatsApp* выпустили крупное обновление популярного мессенджера, в котором появилось несколько серьезных улучшений для пользователей iPhone.

Во-первых, теперь можно управлять двумя учетными записями на одном устройстве iOS. Эта опция уже несколько лет доступна на Android, а теперь владельцы iPhone смогут переключаться между аккаунтами. Фотография профиля учетной записи будет отображаться на нижней вкладке.Во-вторых, в WhatsApp* упростили перенос истории чатов между платформами и между устройствами в рамках одной экосистемы. Вдобавок появилась новая опция для очистки памяти непосредственно из самого мессенджера. Её можно найти разделе «Управление хранилищем» при нажатии на название чата.Финальное улучшение — ИИ функции для лёгкой обработки фотографий, включая удаление фона, изменение стилей и удаление элементов из композиции. Кроме того, нейросеть теперь будет помогать при написании сообщений. По словам разработчиков, все вышеперечисленные функции появятся у всех пользователей в ближайшее время.*WhatsApp принадлежит компании Metа, признанной экстремистской и запрещённой в РФ