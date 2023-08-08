WhatsApp научился демонстрировать экран смартфона

Олег

WhatsApp


WhatsApp обзаводится полезной возможностью, которая присутствует уже во всех популярных мессенджерах. Речь идет о демонстрации экрана своего устройства собеседнику.

Разработчики заявляют, что функция демонстрации будет кроссплатформенной — то есть, пользователи iOS, Android и Windows смогут использовать её между своими устройствами без ограничений. Включить показ своего экрана можно будет во время видеозвонка — в Telegram и FaceTime это реализовано точно так же.

WA

WA

Сейчас функция только начинает развертываться, хотя о ней уже официально объявлено. Чтобы воспользоваться нововведением, придется немного подождать. 

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+101
unfailingsky
С одной стороны кому-то безусловно пригодиться, с другой — не будет-ли он это делать втихаря да и не делает-ли уже..)
Сегодня в 19:44
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+215
Sergey2048
Не научился, а учиться !
час назад в 21:23
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