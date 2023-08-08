WhatsApp научился демонстрировать экран смартфона

WhatsApp обзаводится полезной возможностью, которая присутствует уже во всех популярных мессенджерах. Речь идет о демонстрации экрана своего устройства собеседнику.
Разработчики заявляют, что функция демонстрации будет кроссплатформенной — то есть, пользователи iOS, Android и Windows смогут использовать её между своими устройствами без ограничений. Включить показ своего экрана можно будет во время видеозвонка — в Telegram и FaceTime это реализовано точно так же.
Сейчас функция только начинает развертываться, хотя о ней уже официально объявлено. Чтобы воспользоваться нововведением, придется немного подождать.
Смартфоны на Android и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides