WhatsApp научился демонстрировать экран смартфона

WhatsApp обзаводится полезной возможностью, которая присутствует уже во всех популярных мессенджерах. Речь идет о демонстрации экрана своего устройства собеседнику.Разработчики заявляют, что функция демонстрации будет кроссплатформенной — то есть, пользователи iOS, Android и Windows смогут использовать её между своими устройствами без ограничений. Включить показ своего экрана можно будет во время видеозвонка — в Telegram и FaceTime это реализовано точно так же.Сейчас функция только начинает развертываться, хотя о ней уже официально объявлено. Чтобы воспользоваться нововведением, придется немного подождать.