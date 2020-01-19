WhatsApp

В работе мессенджера WhatsApp наблюдаются сбои. Пользователи жалуются на проблемы с загрузкой изображений, видео и голосовых сообщений. 

Downdetector

По данным сайта Downdetector на момент публикации было более 1600 отчетов о сбоях в работе WhatsApp. Чаще всего с проблемами сталкивались пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга. Основной пик сбоев зафиксирован в Германии, Франции и ОАЭ.

Downdetector

По сообщениям аккаунта WhatsApp Status, некоторое время наблюдалась проблема в работе серверов, сейчас все функции приложения восстановлены и начали работу в штатном режиме.



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