WhatsApp service has been restored. We are so sorry for the downtime... — WhatsApp Status (@wa_status) February 22, 2014

В работе мессенджера WhatsApp наблюдаются сбои. Пользователи жалуются на проблемы с загрузкой изображений, видео и голосовых сообщений.По данным сайта Downdetector на момент публикации было более 1600 отчетов о сбоях в работе WhatsApp. Чаще всего с проблемами сталкивались пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга. Основной пик сбоев зафиксирован в Германии, Франции и ОАЭ.По сообщениям аккаунта WhatsApp Status, некоторое время наблюдалась проблема в работе серверов, сейчас все функции приложения восстановлены и начали работу в штатном режиме.