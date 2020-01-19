В работе мессенджера WhatsApp наблюдаются сбои. Пользователи жалуются на проблемы с загрузкой изображений, видео и голосовых сообщений.
По данным сайта Downdetector на момент публикации было более 1600 отчетов о сбоях в работе WhatsApp. Чаще всего с проблемами сталкивались пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга. Основной пик сбоев зафиксирован в Германии, Франции и ОАЭ.
По сообщениям аккаунта WhatsApp Status, некоторое время наблюдалась проблема в работе серверов, сейчас все функции приложения восстановлены и начали работу в штатном режиме.
По данным сайта Downdetector на момент публикации было более 1600 отчетов о сбоях в работе WhatsApp. Чаще всего с проблемами сталкивались пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга. Основной пик сбоев зафиксирован в Германии, Франции и ОАЭ.
По сообщениям аккаунта WhatsApp Status, некоторое время наблюдалась проблема в работе серверов, сейчас все функции приложения восстановлены и начали работу в штатном режиме.
WhatsApp service has been restored. We are so sorry for the downtime...— WhatsApp Status (@wa_status) February 22, 2014
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