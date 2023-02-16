WhatsApp обновился. Завезли четыре классных функции

Олег

WhatsApp


Популярный мессенджер WhatsApp получил свежее обновление для смартфонов на Android — оно содержит четыре улучшения. Об этом пишут в Gizmochina.

Согласно источнику, апдейт распространяется под номером 2.23.3.77. В нем добавлены несколько новых функций, улучшены некоторые старые, а также исправлены ошибки и баги. Вот список нововведений:

  • Теперь при отправке документов вы можете добавлять к ним подписи.
  • Увеличено допустимое количество символов в теме и описании групп.
  • За один раз вы теперь можете отправить до 100 фото или видео (тогда как ранее их число не могло превышать
  • 30-ти).
  • Теперь вы можете создавать свои собственные аватары и использовать их в качестве фото профиля или отправлять в виде стикеров. Перейдите в «Настройки» > выберите опцию «Аватар».

Кстати, про конструктор аватаров мы уже рассказывали — немного ранее он появился на iOS. Другие нововведения из списка выше для iPhone пока недоступны. Скорее всего, они будут представлены в ближайшие недели.

Ранее мы рассказали, как написать незнакомому человеку в WhatsApp, не добавляя его в контакты

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Источник:
Gizmochina
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