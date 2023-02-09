WhatsApp осчастливит тех, кто ненавидит «голосовухи» — причем совершенно бесплатно

Олег

WhatsApp


Популярный мессенджер WhatsApp работает над внедрением новой функции — расшифровки голосовых сообщений. Об этом сообщает профильный ресурс WABetaInfo.

Специалисты WABetaInfo оперативно исследуют свежие релизные и бета-версии WhatsApp и рассказывают обо всех находках. На этот раз они получили бета-сборку мессенджера и обнаружили в ней баннер, рассказывающий о преобразовании голосовых сообщений в текст. 

WhatsApp

Аналогичная функция уже есть в Telegram, однако она доступна лишь с подпиской Premium (которая сейчас продается с 40%-скидкой). При этом в WhatsApp фишка будет работать бесплатно и безо всяких подписок или разовых платежей.

Судя по имеющейся информации, WhatsApp будет расшифровывать голосовые сообщения прямо на устройстве, загрузив языковые пакеты. То есть ваше общение не попадет на сервера компании.

На данный момент нововведение тестируется в бета-версии WhatsApp 23.3.0.73 для iOS. В сборке для Android нововведение пока не обнаружено. Если тестирование пройдет успешно, функция выйдет в релиз в ближайшие недели.

Кстати, ранее мы подробно обсудили тему голосовых сообщений: почему они нравятся людям и как найти общий язык с тем, кто их ненавидит. 

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Источник:
WABetaInfo
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Комментарии

Ckor_30
+631
Ckor_30
Супер ждём 👌👍
Сегодня в 12:18
#
+455
samOsebe
супер. голосовухи надо на гильотину👍и тех кто их посылает — туда же.
Сегодня в 12:18
#
+499
pincher samOsebe
Вот такой поставил статус в ватсап уже давно «Все те кто отправляет голосовые сообщения вы будете ГОРЕТЬ В АДУ😈😈😈💀💀💀👹👹👹»
🤣🤣🤣🤣
2 часа назад в 14:53
#