WhatsApp осчастливит тех, кто ненавидит «голосовухи» — причем совершенно бесплатно

Популярный мессенджер WhatsApp работает над внедрением новой функции — расшифровки голосовых сообщений. Об этом сообщает профильный ресурс WABetaInfo.
Специалисты WABetaInfo оперативно исследуют свежие релизные и бета-версии WhatsApp и рассказывают обо всех находках. На этот раз они получили бета-сборку мессенджера и обнаружили в ней баннер, рассказывающий о преобразовании голосовых сообщений в текст.
Аналогичная функция уже есть в Telegram, однако она доступна лишь с подпиской Premium (которая сейчас продается с 40%-скидкой). При этом в WhatsApp фишка будет работать бесплатно и безо всяких подписок или разовых платежей.
Судя по имеющейся информации, WhatsApp будет расшифровывать голосовые сообщения прямо на устройстве, загрузив языковые пакеты. То есть ваше общение не попадет на сервера компании.
На данный момент нововведение тестируется в бета-версии WhatsApp 23.3.0.73 для iOS. В сборке для Android нововведение пока не обнаружено. Если тестирование пройдет успешно, функция выйдет в релиз в ближайшие недели.
Кстати, ранее мы подробно обсудили тему голосовых сообщений: почему они нравятся людям и как найти общий язык с тем, кто их ненавидит.