



Мировой суд в Москве оштрафовал Twitter, Facebook и WhatsApp за отказ переносить личные данные россиян на территорию России. Для Twitter и Facebook это уже повторное наказание, а WhatsApp был оштрафован за такое нарушение впервые.



Размер штрафа для Twitter составил 17 миллионов рублей, для Facebook 15 миллионов, а WhatsApp по первости отделался штрафными санкциями «всего» на 4 миллиона рублей. Ранее впервые за то же самое была оштрафована компания Google, причём ещё более гуманно — на 3 миллиона рублей.



Штраф — лишь один из видов наказаний для иностранных сервисов, которые работают в России, но не хранят личные данные россиян на российских серверах. Если Роскомнадзор подаст иск с соответствующими требованиями, а суд удовлетворит их, любой сервис может быть заблокирован. Прецедент уже есть — в 2016 году так была заблокирована принадлежащая компании Microsoft социальная сеть для профессионалов LinkedIn. Она не оспаривала блокировку и до сих пор остаётся недоступной в России (заходить на неё можно через VPN, но и то не все, а лишь те, которые не подчиняются российскому законодательству и не ограничивают доступ к заблокированным ресурсам).



По словам Роскомнадзора, с момента введения закона о локализации данных россиян более 600 иностранных компаний и их местных представительств перенесли эти данные в Россию, среди них Apple, Microsoft и Samsung. Будет ли заблокирован тот иной сервис, отказавшийся от локализации данных, зависит только от настроений в Роскомнадзоре и других властных ведомствах, где принимаются такие решения. Формальные основания для блокировки Twitter, Facebook, WhatsApp и даже Google имеются, поэтому принадлежащие им сервисы могут оказаться в России под запретом в любой момент.







