WhatsApp отключится на нескольких моделях iPhone. Они теперь не поддерживаются мессенджером





Популярный во всем мире мессенджер WhatsApp перестал поддерживаться iPhone с двумя старыми версиями iOS. Об этом сообщает Phone Arena со ссылкой данные от WABetaInfo.



Согласно источнику, разработчики WhatsApp исправили документ поддержки на официальном сайте мессенджера — теперь там указано, что приложение поддерживается только на iOS 12 и новее. Ранее WhatsApp можно было использовать на iOS 10 и 11, но теперь их поддержка закрыта. Скачать мессенджер на эти ОС получится только в том случае, если вы ранее уже загружали его со своего аккаунта Apple ID — система предложит загрузить более старую совместимую версию.



Но это еще не всё. Как сообщает WABetaInfo, устройства на iOS 10 и 11 полностью лишатся WhatsApp ближе к концу года — мессенджер просто перестанет работать на них, требуя установить обновление (которого не будет).







Под управлением iOS 10 до сих пор работают iPhone 5 и iPhone 5C, для этих моделей недоступна более новая версия. Что касается iOS 11, то на ней не остановилась ни одна модель iPhone; это значит, что те, у кого она до сих пор установлена, могут обновиться до iOS 12 или новее. Похоже, команда WhatsApp проанализировала статистику своих пользователей и пришла к выводу, что смартфоны с iOS 10 и 11 используются крайне мало, а значит поддерживать их просто невыгодно.







К слову, последнюю версию другого популярного мессенджера — Telegram — до сих пор можно установить на iOS 9 или новее. Viber пошел по примеру WhatsApp и тоже перестал поддерживать любые iOS старше 12 версии.



Ранее мы рассказали, как избавиться от мусора, который скапливает WhatsApp на iPhone — есть аж четыре способа это сделать.