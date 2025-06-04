WhatsApp перестал работать как надо на нескольких iPhone

Артем
drhadrhahajartjart.png

Поддержка мессенджера прекратилась раньше запланированного. Теперь часть его функций недоступны.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

WhatsApp прекратил поддержку версий iOS старше iOS 15.1. Мессенджер больше не совместим со следующими моделями:

• iPhone 5s
• iPhone 6
• iPhone 6 Plus 

Пользователи этих смартфонов по-прежнему смогут переписываться, однако доступ к зашифрованному чату отныне будет закрыт. 

Проблема решается только покупкой более нового устройства. Чтобы сохранить все чаты необходимо сохранить их резервную копию в iCloud.

Изначально поддержка WhatsApp для старых iPhone должна была завершиться 5 июня, но позже компания сократила сроки.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Macrumors
Cсылки по теме:
WhatsApp позволит создать личный ИИ с характером и увлечениями за пару минут
Свершилось! В WhatsApp теперь можно копировать кусочки сообщений, но только на iPhone
WhatsApp разрешит выходить из аккаунта без удаления всех данных

Рекомендации

Рекомендации

Samsung неожиданно порадовала пользователей смартфонов Galaxy
В России появился новый интернет-провайдер
👋 Telegram, пока! Дуров окончательно испортил мессенджер, и пора присмотреться к другому
Три нововведения iOS 19 заставят вас снова влюбиться в свой iPhone

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии