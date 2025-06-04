WhatsApp перестал работать как надо на нескольких iPhone





Поддержка мессенджера прекратилась раньше запланированного. Теперь часть его функций недоступны. Поддержка мессенджера прекратилась раньше запланированного. Теперь часть его функций недоступны. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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WhatsApp прекратил поддержку версий iOS старше iOS 15.1. Мессенджер больше не совместим со следующими моделями:• iPhone 5s• iPhone 6• iPhone 6 PlusПользователи этих смартфонов по-прежнему смогут переписываться, однако доступ к зашифрованному чату отныне будет закрыт.Проблема решается только покупкой более нового устройства. Чтобы сохранить все чаты необходимо сохранить их резервную копию в iCloud.Изначально поддержка WhatsApp для старых iPhone должна была завершиться 5 июня, но позже компания сократила сроки.