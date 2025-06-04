WhatsApp перестал работать как надо на нескольких iPhone

Поддержка мессенджера прекратилась раньше запланированного. Теперь часть его функций недоступны.
• iPhone 5s
• iPhone 6
• iPhone 6 Plus
Пользователи этих смартфонов по-прежнему смогут переписываться, однако доступ к зашифрованному чату отныне будет закрыт.
Проблема решается только покупкой более нового устройства. Чтобы сохранить все чаты необходимо сохранить их резервную копию в iCloud.
Изначально поддержка WhatsApp для старых iPhone должна была завершиться 5 июня, но позже компания сократила сроки.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides