





WhatsApp — самый популярный мессенджер в мире, он доступен на iOS, Android, Windows, Mac, а также в виде веб-версии. Принадлежащий Facebook сервис каждый год сбрасывает поддержку старых устройств.Сообщается, что WhatsApp прекращает поддерживать гаджеты под управлением Android 4.0.2 и iOS 8. Это означает, что если вы хотите использовать мессенджер, то вам смартфон должен работать как минимум на Android 4.0.3 ICS или iOS 9.Поскольку большинство представленных на рынке смартфонов работают под управлением более новых версий операционных систем, пользователям не о чем беспокоиться. Тем не менее владельцам старых устройств придется перейти на более новые модели. Судя по этой информации, без WhatsApp останутся iPhone 4 и предыдущие модели, а также Samsung Galaxy S2 и старше.