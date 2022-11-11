WhatsApp

WhatsApp перестанет раздражать

Александр



Разработчики WhatsApp прислушались к пользователям, которые жаловались, что мессенджер излишне часто бомбардирует их смартфоны уведомлениями. Проблема усугубилась после того, как в WhatsApp появились чаты с максимальным числом участников 1024 человек, сообщения оттуда могли приходить круглосуточно, так как постоянно кто-нибудь да и высказывался по какому-нибудь поводу.

По данным Financial Express, с недавним обновлением WhatsApp начал по умолчанию мьютить чаты, в которых состоит от 256 человек и более. Если участников меньше, от таких чатов по-прежнему будут приходить уведомления, они не отключаются автоматически.

Конечно, можно вернуть уведомления от крупных чатов, равно как и убрать уведомления от мелких чатов, но это нужно делать вручную с каждым чатом индивидуально. Тем, кто массово вступает в чаты с большим количеством участников, можно не беспокоиться — уведомления оттуда не будут приходить на смартфон. В самом приложении, как и прежде, отмечается, сколько сообщений не прочитано в том или ином чате.

Это нововведение распространяется постепенно, поэтому пока может быть недоступно у некоторых пользователей.

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Комментарии

Hello!
+559
Hello!
«Мьютить чаты» – это что такое?
час назад в 16:57
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st00p1dm0nkey
+3813
st00p1dm0nkey Hello!
Наверное как-то оповещать по другому, типа без звука/нашлёпки на приложение и так далее…от слова mute 🤐
41 минуту назад
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