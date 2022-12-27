WhatsApp подготовил «новогодний сюрприз» для владельцев старых смартфонов

Если ваши родители или другие члены семьи пользуются мессенджером WhatsApp на смартфоне 10-летней давности, то сейчас — лучшее время положить им под ёлку новенький гаджет.С 31 декабря 2022 года WhatsApp перестанет работать на 49 моделях смартфонов, включая iPhone 5, iPhone 5c, Samsung Galaxy Ace 2, Galaxy S2, Galaxy S3 mini и других устройствах с Android 4.3.Для дальнейшей работы WhatsApp необходим девайс как минимум с iOS 12 или Android 5.0.К сожалению, переход на другой популярный мессенджер, например, Telegram или Viber, в этой ситуации не поможет, поскольку эти приложения также несовместимы с iOS 10 и Android 4.3. Единственное решение этой проблемы — приобретение нового устройства.