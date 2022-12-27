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WhatsApp подготовил «новогодний сюрприз» для владельцев старых смартфонов

Фархад

WhatsApp

Если ваши родители или другие члены семьи пользуются мессенджером WhatsApp на смартфоне 10-летней давности, то сейчас — лучшее время положить им под ёлку новенький гаджет.

С 31 декабря 2022 года WhatsApp перестанет работать на 49 моделях смартфонов, включая iPhone 5, iPhone 5c, Samsung Galaxy Ace 2, Galaxy S2, Galaxy S3 mini и других устройствах с Android 4.3.

Для дальнейшей работы WhatsApp необходим девайс как минимум с iOS 12 или Android 5.0.

К сожалению, переход на другой популярный мессенджер, например, Telegram или Viber, в этой ситуации не поможет, поскольку эти приложения также несовместимы с iOS 10 и Android 4.3. Единственное решение этой проблемы — приобретение нового устройства.

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Источник:
SamMobile
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