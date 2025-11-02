WhatsApp подрезал у Telegram идею, как обойти блокировку SMS в России

Фото freepik
Вслед за своим конкурентом мессенджер WhatsApp* начал предлагать российским пользователям привязать адрес электронной почты для входа в аккаунт и его восстановления. Соответствующее уведомление стало появляться в интерфейсе приложения над списком чатов.
Ранее стало известно, что от российских операторов связи потребовали прекратить передачу SMS и звонков новым пользователям со стороны Telegram и WhatsApp*. Хотя ограничения касаются в первую очередь новых регистраций, платформы внедряют механизмы, обеспечивающие вход в аккаунты и для существующих пользователей.
* WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и деятельность которой запрещена