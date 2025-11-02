Top.Mail.Ru

WhatsApp подрезал у Telegram идею, как обойти блокировку SMS в России

Александр

Фото freepik

Вслед за своим конкурентом мессенджер WhatsApp* начал предлагать российским пользователям привязать адрес электронной почты для входа в аккаунт и его восстановления. Соответствующее уведомление стало появляться в интерфейсе приложения над списком чатов.

Это нововведение, как и в случае с Telegram, напрямую связано с ситуацией вокруг блокировки SMS-сообщений и звонков в России от этих мессенджеров. Привязка email-адреса упростит российским пользователям авторизацию в аккаунте в условиях, если получение кода подтверждения по SMS станет невозможно.

Ранее стало известно, что от российских операторов связи потребовали прекратить передачу SMS и звонков новым пользователям со стороны Telegram и WhatsApp*. Хотя ограничения касаются в первую очередь новых регистраций, платформы внедряют механизмы, обеспечивающие вход в аккаунты и для существующих пользователей.

* WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и деятельность которой запрещена
3
Источник:
Код Дурова




Комментарии

Ckor_30
+772
Ckor_30
Так это уже давно есть в ватсапе 🤗
2 часа назад в 00:14
#