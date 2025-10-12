WhatsApp получил большое долгожданное обновление для iPhone и iPad

Олег
WhatsApp

Команда разработчиков WhatsApp завершила работу над редизайном приложения в стиле iOS 26 и выпустила обновление для всех пользователей. Об этом пишет WABetaInfo. 

Согласно источнику, в версии iOS-приложения WhatsApp 25.28.75 появился долгожданный дизайн-код Liquid Glass. Он добавляет эффекты прозрачности, глубины и наложения слоёв: обновлённая панель вкладок теперь полупрозрачная, с плавной анимацией и адаптацией как к светлому, так и к тёмному режимам. 

Клавиатура и кнопки были переработаны и теперь имеют отражающие, напоминающие стекло, поверхности. Контекстные меню теперь соответствуют тому же языку Liquid Glass, предлагая плавную анимацию и тонкие отражения, которые повышают чёткость и фокусировку. С этим апдейтом мессенджер наконец идеально вписывается в интерфейс iOS 26. На приведение приложение к новому виду девелоперам потребовался почти месяц с момента релиза новых ОС Apple. 

Фото: WABetaInfo
Фото: WABetaInfo

Источник отмечает, что редизайн пока получат не все — команда WhatsApp выбрала странный подход и развертывает Liquid Glass постепенно. В ближайшее время его увидят все пользователи мессенджера. 

Также напомним, что в версии 25.28.74 появилась возможность переводить иноязычные сообщения — бесплатно и без подписок. Вот тут подробности. 
0
Источник:
WABetaInfo
Комментарии

+210
antonchik55
Пока никто из знакомых не получил новый дизайн ни на iPad ни на iPhone
Вчера в 16:25
#