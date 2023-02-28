WhatsApp получил эксклюзивную функцию для iPhone с iOS 16

Популярный мессенджер WhatsApp получил очередное обновление и без специальных заявлений добавил полезную функцию для владельцев iPhone с iOS 16. Об этом пишет 9to5Mac.
Согласно источнику, теперь в WhatsApp появилась возможность быстро создавать стикеры из собственных фотографий. Напомним, что впервые эта фишка была встроена в саму iOS 16: приложение «Фото» позволяет лонгтапом по объекту на картинке отделить его от фона и сделать с ним всё что захочется. Среди прочего, объект с прозрачным фоном можно было отправить в виде стикера в Telegram или iMessage.
До сих пор в WhatsApp его тоже можно было отправлять, но перед отправкой вырезанный стикер превращался в обычную картинку на белом фоне. Теперь же WhatsApp спрашивает, превратить ли его в стикер и отправляет как наклейку. При этом изображение остается в меню недавних стикеров мессенджера.
Функция уже доступна в WhatsApp 23.3.77 для iOS. Для Android такой фишки, разумеется, не завезли, поскольку она задействует системные API для отделения объектов от фона на фото. Пользователи iOS 15 и более ранних версий тоже не смогут ею воспользоваться.
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