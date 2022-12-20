WhatsApp получил еще одну функцию из Telegram. Давно пора!



Разработчики популярного мессенджера WhatsApp объявили о релизе новой функции, которая уже есть у конкурентов. Подробности рассказали в WABetaInfo.



Речь идет о возможности быстро восстановить удаленное сообщение, если вы сделали это случайно. После нажатия «Удалить» у вас будет несколько секунд на то, чтобы отменить удаление — в нижней части экрана появится баннер с соответствующей кнопкой.



Функция может пригодиться в разных ситуациях. Например, вы хотите удалить сообщение у себя и у собеседника, но по ошибке нажали «Для себя»; можно быстро отменить это действие, и потом выбрать правильный вариант. Или же вы просто случайно удалили сообщение или медиафайл, который не хотели удалять.



Подобная функция уже довольно давно присутствует в Telegram. После удаления сообщения внизу экрана начинается 5-секундный обратный отсчет, в течение которого можно отменить удаление.



Разработчики сообщают, что нововведение доступно в WhatsApp 22.24.81 для iOS, 2.22.24.73 для Android и 2.2246.10 для ПК. Чтобы воспользоваться им, обновите приложение.