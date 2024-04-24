WhatsApp получит функцию, которую ждут уже много лет

Артем
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Она позволит совершать звонки, даже если номера нет в телефонной книге.

Стабильная связь — одно из преимуществ мессенджера. Имея доступ в интернет, пользователи могут созваниваться друг с другом в любое время. Это удобно и экономно, поскольку не нужно пополнять баланс сим-карты. Однако для совершения звонка необходимо, чтобы номер собеседника был записан в телефонной книге смартфона, даже если связаться нужно всего один раз. 

Специалисты из WABetainfo сообщают, что скоро этот недостаток могут устранить — в коде бета-версии 2.24.9.28 для Android нашли клавиатуру. Это означает, что можно будет набрать любой номер, не добавляя его в контакты. 

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Пока функция набора номера из мессенджера находится в стадии разработки и, надеемся, наконец будет добавлена в стабильную версию сборки с ближайшим патчем.
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Источник:
WABetainfo
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Комментарии

+1
marisabel
Аллилуйя
час назад в 17:45
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tellurian
+1296
tellurian
Очень жду.
час назад в 18:20
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