WhatsApp получит функцию, которую ждут уже много лет

Она позволит совершать звонки, даже если номера нет в телефонной книге.Стабильная связь — одно из преимуществ мессенджера. Имея доступ в интернет, пользователи могут созваниваться друг с другом в любое время. Это удобно и экономно, поскольку не нужно пополнять баланс сим-карты. Однако для совершения звонка необходимо, чтобы номер собеседника был записан в телефонной книге смартфона, даже если связаться нужно всего один раз.Специалисты из WABetainfo сообщают, что скоро этот недостаток могут устранить — в коде бета-версии 2.24.9.28 для Android нашли клавиатуру. Это означает, что можно будет набрать любой номер, не добавляя его в контакты.Пока функция набора номера из мессенджера находится в стадии разработки и, надеемся, наконец будет добавлена в стабильную версию сборки с ближайшим патчем.