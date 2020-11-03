





Первая информация о новых инструментах управления хранилищем для WhatsApp появилась в июне 2020 года. Команда разработчиков наконец-то подтвердила эти данные.Компания объявила, что на этой неделе будет представлен обновленный инструмент для управления хранилищем. Его можно будет найти по пути «Настройки» > «Хранилище и данные» > «Управление хранилищем».Новое меню предлагает различные опции по удалению больших и часто пересылаемых файлов. Кроме того, пользователям будет доступно пакетное удаление данных и сортировать их по возрасту или размеру. Вы также получите визуальную разбивку хранилища, используемого мессенджером.Разработчики решили сохранить текущую возможность просмотра и управления хранилища в каждом чате. Поэтому, если вы знаете, что определенный собеседник пересылает слишком много тяжелых файлом, то сможете принять необходимые меры по очистке накопителя.Похоже, что новое меню управления хранилищем активируется на стороне сервера, а не через обновление приложения. Некоторые пользователи уже получили доступ к новой функции. Судя по всему, WhatsApp разворачивает её постепенно.