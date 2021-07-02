WhatsApp не смог подтвердить, что хранит данные россиян в РФ. Теперь ему будет выписан штраф. Об этом рассказали «РИА Новости».
После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона «о приземлении» зарубежных компаний — то есть об открытии официальных представительств на территории РФ — Facebook, WhatsApp и Twitter не предоставили подтверждений, что хранят данные россиян на территории РФ. Это прямое нарушение закона, и Роскомнадзор сообщил, что уже вызвал представителей этих сервисов на составление административных протоколов.
В отношении WhatsApp будет составлен протокол за нарушение статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушений (КоАП). Мессенджер уплатит штраф в размере от 1 до 6 миллионов рублей. Что касается Facebook и Twitter — они нарушили этот закон повторно, в результате чего им грозит штраф от 6 до 18 миллионов рублей.
Ранее мы рассказали о проблемах с властями у клона известного Telegram-бота «Глаз бога» — его заблокировали по решению суда, на который вызвали совсем не того ответчика. Кроме того, совсем недавно Роскомнадзор заблокировал OperaVPN — но мы рассказали, как обойти блокировку и вернуть эту функцию в браузер Opera. Что же касается штрафов — в начале мая Twitter, Facebook и Google уже получили их от российских властей.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Уморил 🤣🤣🤣