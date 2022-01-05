WhatsApp начинает внедрение новой функции — отображения аватарки собеседника в уведомлениях iOS. Об этом сообщает зарубежный профильный ресурс WABetaInfo.
Сотрудники WABetaInfo занимаются исследованием свежих бета-версий мессенджера WhatsApp и сразу сообщают обо всех находках в сети. На этот раз они обнаружили новую фишку, которая будет доступна только пользователям iPhone и тесно связана с функциональностью iOS 15.
Скорее всего, многие заметили, что в «пятнашке» уведомления от мессенджеров стали выглядеть иначе. Если раньше в баннере размещалась иконка мессенджера, в который поступило новое сообщение, то начиная с iOS 15 она заменена на аватарку отправителя. Иконка мессенджера всё еще есть, но теперь она стала меньше и находится в нижней части баннера. Если само приложение не поддерживает эту особенность, на месте аватарки отображается «заглушка» — значок «контакта».
Разработчики WhatsApp начали внедрять отображение аватарки внутри push-уведомлений на iOS 15. Теперь пользователям самой свежей «яблочной» ОС будет проще понять, от кого им пришло сообщение. Такое изменение вполне логично, так как зачастую нам гораздо важнее знать отправителя, чем мессенджер, которым он воспользовался.
Новая фишка появится у бета-тестеров, которые обновили WhatsApp до версии 2.22.1.1 или новее. В скором времени апдейт будет доступен и обычным пользователям iPhone на iOS 15. Те, кто еще не обновился до этой iOS, никаких изменений в уведомлениях не увидят.
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