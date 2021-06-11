



Разработчики WhatsApp выпустили на iOS обновлённую версию мессенджера. Она уже доступна в App Store и носит номер 2.21.110.



В WhatsApp 2.21.110 появились два нововведения, которые могут оказаться полезными, если вы активно общаетесь в этом мессенджере.



Теперь можно настраивать скорость воспроизведения голосовых сообщений в пределе 1х, 1,5х и 2х. Скорость можно менять прямо во время прослушивания. А если вас упомянут в переписке, в общем списке чатов вы увидите значок @ напротив чата, где вас упомянули.







Настройка скорости воспроизведения голосовых сообщений уже около месяца доступна в версии WhatsApp для Android. Разработчики постоянно тестируют новые функции, обкатывая их в бета-сборках мессенджера. После нескольких недель тестирования эти возможности становятся доступны всем пользователям в стабильных версиях WhatsApp.







