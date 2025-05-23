WhatsApp порадовал пользователей домовых и школьных чатов. Они наконец перестанут бесить!

Голосовой чат запускается бесшумно и без уведомлений, после чего сворачивается в баннер и находится в нижней части экрана. Все любители войсов могут вручную туда присоединиться, а их противники не будут получать назойливые приглашения и записи и продолжат общаться текстом.Нововведение распространяется постепенно и скоро будет доступно всем пользователям.