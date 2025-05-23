WhatsApp порадовал пользователей домовых и школьных чатов. Они наконец перестанут бесить!

Олег

WhatsApp


Популярный мессенджер WhatsApp выпустил важное обновление групповых чатов, которое порадует как любителей, так и противников голосовых сообщений. Подробности собраны в Phone Arena.

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Некоторое время назад в WhatsApp появилась возможность создавать отдельный чат для голосовых сообщений прямо внутри обычного общего чата. Однако делать это можно было лишь в больших группах. Теперь всё иначе: мессенджер разрешил запускать голосовые чаты внутри групп любого размера, даже если там всего 2-3 человека.


Фото: WhatsApp
Фото: WhatsApp

Голосовой чат запускается бесшумно и без уведомлений, после чего сворачивается в баннер и находится в нижней части экрана. Все любители войсов могут вручную туда присоединиться, а их противники не будут получать назойливые приглашения и записи и продолжат общаться текстом.

Нововведение распространяется постепенно и скоро будет доступно всем пользователям. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

tellurian
+2408
tellurian
Состою в трёх чатах, никто голосовые не шлёт. Мне повезло.
Сегодня в 18:19
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shah777111
+308
shah777111 tellurian
На работе не гласное правило? Ни каких голосовых, очень важно именно быстрый поиск по ключевым словам и увидеть! А в чатах друзей как то значения часто не имеет, для меня точно)
2 часа назад в 19:34
#
+22
spb178
Меня раздражают голосовые сообщения, особенно в рабочих чатах.
час назад в 19:56
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