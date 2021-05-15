Сегодня знаковый день для WhatsApp — с 15 мая мессенджер начал ограничивать пользователей, которые не приняли новую политику конфиденциальности.
Мы уже рассказывали, какие изменения внесены в правила использования WhatsApp, для чего это нужно мессенджеру и его владельцу компании Facebook, а также что произойдёт, если отказаться от принятия условий.
Начиная с сегодняшнего дня пользователи WhatsApp начали получать уведомления о необходимости принятия новых условий, если они хотят продолжить пользоваться мессенджером в дальнейшем. Такое уведомление будет приходить всем пользователям, но не сразу, а постепенно. До тех пор, пока оно не пришло, никаких ограничений не будет, но как только вы получите такое уведомление и не примете правила WhatsApp, у вас пропадёт доступ к списку чатов, хотя вы сможете читать и отвечать на сообщения через шторку уведомлений. Кроме того, можно будет отвечать на голосовые звонки и видеовызовы, а также перезванивать, если звонок пропущен — но опять же, только через шторку, а не из списка чатов.
Спустя ещё несколько недель WhatsApp перестанет присылать уведомления о сообщениях и звонках на устройства пользователей, не согласившихся с новыми правилами, то есть фактически мессенджер перестанет у них работать. Обычно WhatsApp удаляет аккаунт после 120 дней бездействия, но в данном случае это не произойдёт, то есть у пользователей будет шанс вернуться в мессенджер, если они всё же решатся принять новые условия. WhatsApp также оставляет возможность самостоятельно удалить аккаунт со всей историей переписки — это можно сделать в мобильном приложении.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru